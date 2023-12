Spagna: primo via libera da Congresso ad amnistia, per governo è "convivenza" per opposizioni "colpo di Stato" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Sumar sono riusciti a dichiarare la legge urgente alla Camera bassa, ma il Pp ha usato la sua maggioranza assoluta al Senato per approvare una riforma del regolamento che gli permetterà di revocare la dichiarazione di urgenza una volta che il Congresso avrà dato il via libera alla legge. I popolari, dunque, potrebbero far slittare il via libera definitivo della futura legge per un massimo di altri due mesi, sebbene non potrebbero fermarla definitivamente. (Spm)