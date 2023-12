Ucraina: Biden, continueremo a fornire armi a Kiev finché sarà possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a fornire armi a Kiev finché sarà possibile. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina uscirà da questa guerra come un Paese libero e orgoglioso, se non la lasceremo da sola: se il Congresso non approverà i fondi aggiuntivi per finanziare l’assistenza a Kiev, la nostra disponibilità si esaurirà presto”, ha detto. (Was)