Argentina: ministro Economia, via sussidi a energia e trasporti

- Il governo argentino del presidente Javier Milei, toglierà i sussidi all'energia elettrica e ai trasporti. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Luis Caputo, presentando il primo pacchetto straordinario di misure per affrontare la crisi economica che attraversa il Paese. "I sussidi sin qui concessi, non sono gratis", ma si finanziano con debito e, in ultima analisi con inflazione. Il ministro ha inoltre censurato i sussidi speciali concessi all'area metropolitana di Buenos Aires, che creano una ulteriore ingiustizia rispetto alle altre zone del Paese(Abu)