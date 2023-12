© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve fare in modo che la Russia continui a fallire in Ucraina, che invece deve continuare ad essere vittoriosa. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è approvare i nuovi fondi per finanziare ulteriore assistenza a Kiev al Congresso”, ha detto. (Was)