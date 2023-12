Argentina: ministro Economia, cambio del dollaro ufficiale fissato a 800 pesos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino del presidente Javier Milei, ha fissato il cambio ufficiale del dollaro statunitense a 800 pesos. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Luis Caputo, presentando il primo pacchetto straordinario di misure per affrontare la crisi economica che attraversa il Paese. "Il tasso di cambio ufficiale arriverà a 800 pesos, in modo che i settori produttivi abbiano gli incentivi adeguati per aumentare la loro produzione", ha detto Caputo. Nei giorni scorsi il dollaro ufficiale era quotato in una finestra compresa tra i 300 e 400 pesos. (Abu)