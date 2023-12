Argentina: governo mette fine ad aste per opere pubbliche, infrastrutture al settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino del presidente Javier Milei, non procederà più ad aste per opere pubbliche e cancellerà quelle già aggiudicate, i cui lavori non sono ancora iniziati. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Luis Caputo, presentando il primo pacchetto straordinario di misure per affrontare la crisi economica che attraversa il Paese. "La verità è che non ci sono soldi per pagare opere pubbliche che,come tutti gli argentini sanno, il più delle volte sono strumenti per far arrivare soldi nelle tasche dei politici o imprenditori di turno. Le opere pubbliche sono sempre state uno dei focolai di corruzione dello Stato, e con noi questa pratica finisce", ha detto il ministro. "Le opere infrastrutturali in Argentina saranno realizzate dal settore privato, dato che lo Stato non ha più soldi né strumenti per finanziarle", ha aggiunto. (Abu)