Pnrr: Trancassini (Fd'I), più tifo contro arrivo rate che per coppa Davis

- “Siamo stati protagonisti anche sul Pnrr: abbiamo chiesto una rimodulazione per spendere meglio e per fare in modo che il peso che graverà su figli e nipoti dia loro un’Italia migliore. Anche qui ci è stato detto che eravamo irresponsabili quando Fitto chiedeva la rimodulazione e, anche lì, quanti gufi". Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini in Aula in occasione delle comunicazioni del presidente Meloni sul Consiglio Ue. Su questo tema "c’è stato più tifo contro l’arrivo delle rate del Pnrr che per la finale della coppa Davis. Sono caduti i gufi quando è arrivata la quarta rata e siamo l’unico paese in Europa”. (Com)