Argentina: edificio in fiamme a Buenos Aires, muore una donna

- Una donna è morta a Buenos Aires, capitale dell'Argentina, dopo un incendio scoppiato su due piani di un edificio del centro della città. Inoltre, 42 persone sono state trasferite in diversi ospedali per inalazione di fumo, ha assicurato il responsabile del Sistema di assistenza medica d'emergenza (Same), Alberto Crescenti in dichiarazioni televisive. "E altre 35 persone sono state soccorse sul posto, tra cui tre minorenni", ha spiegato. Tutte le persone sono fuori pericolo. "L'ufficio d' indagini dei vigili del fuoco sta lavorando per potere sapere come si è generato l'incendio", ha detto il comandante dei vigili del fuoco Diego Coria, aggiungendo che "non possiamo affermare che si sia trattato di un'esplosione, possiamo solo affermare che si è sviluppato un incendio in un modo generalizzato e violento al sesto e al settimo piano dell'edificio". L'incidente sarebbe iniziato intorno alle 11:30 ora locale nell'edificio di 14 piani situato in Avenida Leandro N. Alem, tra Tucumán e Viamonte, nel quartiere San Nicolás di Buenos Aires. L'incendio è stato controllato dopo due ore. (Abu)