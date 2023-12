Ucraina: Conte a Meloni, non si scommette su pelle ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La presidente Meloni, in più occasioni, per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino ha detto che scommette sulla vittoria dell'Ucraina ma questa scommessa è disastrosa perché non si scommette sulla pelle della popolazione Ucraina”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni di voto a seguito delle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. (Rin)