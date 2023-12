© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene all'evento "Città in Scena - Festival Diffuso della Rigenerazione urbana" promosso da Ance, Associazione Mecenate 90, Associazione delle Città d'Arte e Cultura e Fondazione Musica per Roma. Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Teatro Studio Borgna, via Pietro de Coubertin 10 (ore 11)- Il sindaco della Città metropolitana di Roma Roberto Gualtieri e l'Amministratore delegato di Civita Mostre e Musei Giorgio Sotira, illustreranno i nuovi lavori di ristrutturazione delle "Domus Romane", alla presenza di Alberto Angela. Nell'occasione verrà svelata una targa dedicata a Piero Angela, che nel 2007 ha curato, insieme a Paco Lanciano - Mizar il progetto delle prime installazioni tecnologiche e che rimane la voce narrante nel percorso guidato del prestigioso sito archeologico sotterraneo nel cuore di Roma. Roma, Sala "L. Di Liegro" di Palazzo Valentini (ore 12:15)- Il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini presentano le nuove azioni di potenziamento dell'illuminazione pubblica frutto dell'accordo tra Roma Capitale e Acea Spa. Roma, Sala delle Bandiere in Campidoglio (ore 14) (segue) (Rer)