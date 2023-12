© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, interviene alla tavola rotonda "Giubileo 2025: le attività in corso". Roma, Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti 47 (ore 11)- Evento dal titolo “Mobilità per Roma, due anni in movimento. La III commissione Capitolina si racconta”. Intervengono, tra gli altri, l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola, il vicepresidente vicario della commissione Mobilità di Roma Capitale, Elisabetta Lancellotti, il presidente della Consulta cittadina per la sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità, Enzina Fasano, il presidente di Atac, Giovanni Mottura, il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, la presidente di Roma servizi per la mobilità, Anna Donati, e il direttore generale di Roma servizi per la mobilità, Luca Avarello. Roma, Casa della Città, Trasparenza e Partecipazione, piazza Giovanni da Verrazzano 7 (ore 14:30)- Incontro dal titolo "Trasporto pubblico e mobilità: Roma Capitale sostenibile" organizzato dall'Associazione culturale Enrico Berlinguer. All’evento parteciperanno l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè e il consigliere capitolino di Alleanza verdi sinistra, Ferdinando Bonessio. Roma, viale Opita Oppio 24 (ore 17:30) (segue) (Rer)