© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Evento dal titolo "Salute e Sostenibilità Sociale, Economica e Ambientale", nel corso del quale verrà presentato il Rapporto Campus Bio-Medico – One Health. La ricerca sociale condotta dall'Istituto Piepoli indaga quale futuro si aspettano gli opinion leader e i cittadini per la salute e il welfare in Italia e in Europa. Roma, Senato della Repubblica- Sala Capitolare, Piazza della Minerva 38 (ore 10)Inaugurazione di Care, il Centro multidisciplinare per l'applicazione della medicina digitale. Alla cerimonia interverranno la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, il direttore generale del Policlinico Umberto I Fabrizio d'Alba, il coordinatore di Care Domenico Alvaro. Roma, Policlinico Umberto I, Edificio 6a, terzo piano, viale del Policlinico 155 (ore 13:30) (segue) (Rer)