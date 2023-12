© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Evento dal titolo “Pinocchio al Gemelli dei bambini”. L’evento prevede la proiezione di un cortometraggio realizzato con la società di animazione Rainbow alla presenza di Iginio Straffi, Ceodel gruppo Rainbow, del professore Eugenio Mercuri, Direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, della professoressa Marika Pane, Direttrice Centro Clinico Nemo Pediatrico di Roma, e della professoressa Daniela Chieffo, Responsabile Unità di Psicologia Clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Roma, Policlinico Gemelli (ore 14)- Presentazione del treno Rock livreato "The Legend of Zelda" di Nintendo. L’evento, organizzato da Trenitalia e il Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane, prevede la partecipazione di Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia e Stefano Calcagni, Direttore Marketing Nintendo Italia; e gamer e content creator. Roma, stazione di Roma Termini, binario 25, accesso da via G. Giolitti 60-62 (ore 11:45) (Rer)