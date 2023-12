Mes: Conte a Meloni, non ci giri intorno, dica se intende approvare ratifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Mes, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “non si permetta di venire a dire che abbiamo fatto qualcosa non in modo trasparente: andate almeno a rileggere gli altri parlamentari”. Lo ha sottolineato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni di voto a seguito delle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. Sulla questione, ha aggiunto rivolgendosi alla presidente del Consiglio. “Ci faccia sapere: la approva o non la approva la ratifica del Mes? Non ci giri intorno, non ha più tempo di scaricare sugli altri, assumetevi le responsabilità”, ha concluso. (Rin)