Ue: Giglio Vigna (Lega), Italia non vuole vedersi sacrificare su altare agenda Greta

- "Chi ruba il futuro ai giovani è chi vuole una transizione verde radicale che, fortunatamente, sta naufragando a Bruxelles anche grazie all'Italia che vuole sia socialmente sostenibile e sta facendo asse con i Paesi pragmatici che non vogliono vedersi sacrificare sull'altare dell'agenda Greta". Lo ha detto il presidente della commissione Politiche Ue Alessandro Giglio Vigna dichiarando il voto favorevole della Lega sulle comunicazioni della premier, Giorgia Meloni, in vista della riunione del consiglio europeo. La Lega "è in prima linea affinché l'Europa contrasti l'immigrazione a Sud, rafforzi il proprio sistema industriale e torni ad essere un continente di produzione, con un maggior ruolo degli Stati nazionali e la centralità dei parlamenti. Questo senza mai dimenticare il pieno sostegno a Israele: perché difendere Israele dai terroristi è difendere l'Occidente", ha concluso.(Rin)