Medio Oriente: Schlein, necessario pieno riconoscimento Stato Palestina

- Allo Stato della Palestina “manca ancora di un pieno riconoscimento, che deve finalmente arrivare da parte di tutta la comunità internazionale: dobbiamo trovare gli interlocutori sia sul lato palestinese che israeliano, per ricostruire la pace”. A dirlo è stata la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso delle dichiarazioni di voto a seguito delle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. “Siamo ad un inferno umanitario a Gaza, lo dicono anche le Nazioni unite che vanno sostenute e non attaccate: pensiamo che l'Italia possa fare molto di più, per la sua tradizione diplomatica e per la credibilità guadagnata”, ha aggiunto. (Rin)