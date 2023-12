Mes: Schlein, Meloni sta bloccando tutto il resto d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "rischia di perdere credibilità, come la state perdendo sul Mes. Perché non è possibile bloccare tutto il resto d'Europa. Ratificare le modifiche al Mes non significa chiedere l'attivazione dello strumento”. Ad affermarlo è stata la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso delle dichiarazioni di voto a seguito delle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. (Rin)