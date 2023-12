Egitto: chiuse le urne delle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono ufficialmente chiuse in Egitto, con tassi di partecipazione record, le urne per il terzo ed ultimo giorno delle elezioni presidenziali. Lo ha detto il direttore dell'Autorità elettorale nazionale, Ahmed Bandari, negando la possibilità che ci sia una quarta giornata di voto. I seggi rimarranno aperti fino a quando gli elettori entrati prima delle 21 non avranno terminato le operazioni. Una volta chiusi i seggi elettorali, inizierà il processo di conteggio dei voti, ma i risultati saranno annunciati il ​​18 dicembre. La Commissione elettorale ha confermato, lunedì sera, che l’affluenza alle urne ha raggiunto il 45 per cento, indicando che avrebbe “superato l’affluenza alle urne nelle elezioni precedenti”. L’affluenza alle urne nel 2018 ha raggiunto il 40 per cento, in calo rispetto al 47,5 per cento del 2014. A competere alle elezioni sono l’attuale presidente Abdel Fattah al Sisi, eletto nel 2014 e nel 2018, il capo del Partito socialdemocratico egiziano Farid Zahran, il capo del partito Wafd Abdel Sanad Yamama e il capo del il Partito popolare repubblicano, Hazem Omar. (Cae)