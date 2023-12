Regno Unito: la Camera dei Comuni salva il governo Sunak con l’approvazione del nuovo trattato sul Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione in seconda lettura del trattato sul Ruanda da parte della Camera dei Comuni del Regno Unito scaccia lo spettro delle elezioni anticipate, consentendo al governo di restare in piedi dopo la spaccatura interna al Partito conservatore per le diverse vedute sul progetto di legge. Il nuovo trattato, che prevede il trasferimento dei migranti clandestini in Ruanda, è stato approvato con 313 voti a favore e 269 contrari. Il progetto legislativo, proposto dal primo ministro britannico Rishi Sunak nel contesto delle cinque promesse politiche per fermare l’immigrazione clandestina nel Paese, ha come scopo principale quello di dissuadere i migranti dall'attraversare illegalmente il Canale della Manica. Al termine della votazione della Camera dei Comuni, il capo del governo ha espresso la sua soddisfazione con un messaggio su X. “Il popolo britannico dovrebbe decidere chi può entrare nel Regno Unito, non le organizzazioni criminali o i tribunali stranieri. Questo è ciò che offre questo disegno di legge. Ora lavoreremo per renderlo legge, in modo da poter ottenere voli diretti in Ruanda e fermare le imbarcazioni”, ha scritto Sunak. (segue) (Rel)