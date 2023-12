Regno Unito: la Camera dei Comuni salva il governo Sunak con l’approvazione del nuovo trattato sul Ruanda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del nuovo trattato sul Ruanda arriva appena un mese dopo il parere contrario della Corte suprema del Regno Unito, secondo cui i richiedenti asilo deportati nello Stato africano correrebbero il rischio reale di essere poi rimandati nei loro Paesi d'origine senza un'adeguata valutazione delle loro richieste. L’organismo aveva inoltre espresso preoccupazione per la mancanza di un adeguato processo di appello in Ruanda. Adesso, con la sua approvazione, il nuovo progetto di legge consente all’esecutivo britannico di considerare il Ruanda un Paese sicuro. Infatti, il nuovo trattato sul Ruanda per il trasferimento dei migranti "pone oltre ogni dubbio legale la sicurezza" del Paese africano per i richiedenti asilo, come ha dichiarato oggi a poche ore dal voto il ministro dell'Interno britannico James Cleverly. (segue) (Rel)