Regno Unito: la Camera dei Comuni salva il governo Sunak con l’approvazione del nuovo trattato sul Ruanda (3)

- Oltre a mettere un punto sulla questione della sicurezza in Ruanda per i migranti provenienti dal Regno Unito, il voto favorevole della maggioranza della Camera dei Comuni solleva gli animi dei conservatori, in particolare di Sunak, che nelle ultime settimane si è trovato ad affrontare svariati dibattiti interni al partito proprio sul tema dell'immigrazione. Le discussioni sono culminate con le dimissioni dell'ex segretario di Stato britannico per l'Immigrazione, Robert Jenrick, che ha definito “insufficienti” le misure adottate dal governo per arginare il problema, nonostante gli “enormi progressi” compiuti. Il timore del governo prima del voto alla Camera dei Comuni era che i conservatori “ribelli” e più estremisti, che vorrebbero che il trattato preveda anche l’uscita del Regno Unito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), potessero affossare il disegno di legge insieme all’opposizione dei laboristi. Quello dell'immigrazione è un tema chiave della politica dei conservatori. Dopo essere diventato primo ministro nell'ottobre dello scorso anno, Sunak ha fatto del "fermare gli immigrati" una delle sue cinque priorità principali. E con i sondaggi che indicano i conservatori a circa 20 punti dietro il Partito laborista, il voto favorevole di oggi della Camera dei Comuni potrebbe consentire al premier di allontanarsi da quello che è stato definito dalla stampa britannica "oblio elettorale" per le prossime elezioni. (segue) (Rel)