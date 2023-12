Regno Unito: la Camera dei Comuni salva il governo Sunak con l’approvazione del nuovo trattato sul Ruanda (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La votazione odierna in seconda lettura del trattato sul Ruanda era tuttavia solo il primo passo verso l'approvazione ufficiale della legge. Il progetto legislativo deve infatti ancora affrontare una complicata seconda lettura alla Camera dei Lord. Ulteriori ostacoli potrebbero poi arrivare anche dall'opinione pubblica: secondo l’ultimo sondaggio della società di ricerche e analisi di mercato YouGov, solo l'1 per cento degli elettori del Regno Unito ritiene che il disegno di legge sul trasferimento dei migranti in Ruanda riuscirà a fermare l'immigrazione illegale. Il governo conservatore guidato da Sunak può dunque dire di aver vinto una prima “battaglia”, ma non ancora la “guerra”. (Rel)