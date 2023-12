© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso statunitense “farà un regalo di Natale” alla Russia, se non approverà nuovi fondi per continuare a finanziare l’assistenza militare Usa all’Ucraina. Lo ha detto il presidente Joe Biden, durante il bilaterale odierno alla Casa Bianca con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “Il pacchetto va approvato prima del recesso per le festività natalizie”, ha aggiunto. (Was)