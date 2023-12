© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è in grado di vincere la guerra con la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo statunitense, Joe Biden. “Possiamo vincere”, ha detto, ringraziando le autorità di Washington per il sostegno a Kiev. (Was)