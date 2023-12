Trasport: Salvini, ho firmato per ridurre sciopero venerdì 15 da 24 a 4 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui Mit, ho firmato per ridurre da 24 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale previsto per questo venerdì 15 dicembre". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che aggiunge: "Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere", ha concluso. (Rin)