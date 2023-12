Mes: Meloni, chi propone ratifica o utilizzo non fa un favore all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi propone la ratifica, se non addirittura l'utilizzo, del Mes non sta facendo un favore all'Italia. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche alle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del prossimo Consiglio europeo. “Il mandato di non aprire la questione in Parlamento prima della riforma delle regole della governance economica credo che sia l'approccio corretto”, ha affermato la premier. (Res)