Mes: Meloni, Conte diede assenso a impegno italiano su ratifica “con il favore delle tenebre”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il governo guidato da Giuseppe Conte si era già dimesso da un giorno, ovvero quando era in carica solo per gli affari correnti, aveva dato l'assenso all'impegno italiano alla ratifica del Mes. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche alle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del prossimo Consiglio europeo. Il governo Conte lo ha fatto “senza un mandato parlamentare, senza che ne avesse il potere, e con il favore delle tenebre. E' oggi che bisogna guardare in faccia gli italiani e spiegargli come sono andare le cose”, ha affermato la premier. (Res)