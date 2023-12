Superbonus: Barelli (FI), chiediamo proroga per chi lo ha utilizzato in maniera corretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi di Forza Italia siamo fiduciosi di un ravvedimento sul superbonus, nel senso di punire chi si è macchiato di reati utilizzandolo contro la legge, ma dall'altra parte riteniamo giusto che ci sia la possibilità di una proroga di qualche mese per chi lo ha utilizzato in maniera corretta. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, al Tg3. “Per quanto riguarda la manovra, giungerà probabilmente dopo Natale, come già accaduto altre volte: se così fosse il Parlamento lavorerà dopo Natale e mi pare un fatto positivo. Con il presidente Meloni, assieme ai capigruppo di maggioranza della Camera, abbiamo parlato degli aspetti generali del prossimo importante appuntamento al Consiglio d'Europa", ha aggiunto. (Rin)