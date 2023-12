© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto manifestanti di Ultima generazione sono stati denunciati dalla polizia di Roma per manifestazione non preavvisata e non autorizzata. Questa mattina, il gruppo ha bloccato sui quattro ponti di Roma: Ponte Cavor, Ponte principe Amedeo, Ponte Vittorio e Ponte Umberto. Seduti a terra hanno bloccato il traffico e esposto i cartelli. (Rer)