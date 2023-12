Auto: Renault rivende a Nissan il 5 per cento del suo stesso capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault rivenderà a Nissan 211 milioni delle sue stesse azioni, che rappresentano il 5 per cento del gruppo nipponico. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese, legato a Nissan da un partenariato che include anche Mitsubishi. Il costruttore giapponese acquisirà quindi le sue stesse azioni, che Renault aveva posizionato in un fondo fiduciario a novembre in occasione del nuovo assetto deciso tra i gruppi. "Questa acquisizione si effettuerà nel quadro del programma di acquisizioni di azioni annunciato da Nissan il 12 dicembre 2023 e che sarà effettuato il 13 dicembre 2023", si legge nella nota. (Frp)