Cinema: Borgonzoni, straordinario motore di crescita per il Paese

- La corsa allo sviluppo culturale ed economico dell'Italia può contare sull'energica spinta del sistema cinematografico e dell'audiovisivo: coproduzioni internazionali e serie e film italiani con circolazione estera rappresentano infatti uno straordinario motore di crescita. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, a proposito di quanto emerso dalla ricerca "Le serie e i film italiani sui mercati esteri: circolazione e valore economico", promossa dall'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali e dall'Associazione produttori audiovisivi, presentata oggi al Cinema Barberini di Roma. “Lo studio Anica-Apa non fa che confermare l'importanza dell'impegno profuso dal Ministero della Cultura a sostegno della filiera. Avanti così, per una sempre maggiore valorizzazione del settore e quindi dell'intero Paese", aggiunge. (Rin)