Ucraina: intelligence Usa, la Russia ha perso l’87 per cento delle sue truppe

- La Russia ha perso l’87 per cento delle truppe di fanteria che aveva a disposizione prima di invadere l’Ucraina, oltre a due terzi dei suoi carri armati. È quanto si legge in alcuni documenti di intelligence statunitensi, ripresi dall’emittente “Cnn”. Secondo le autorità di Washington, in ogni caso, il Cremlino sarebbe “determinato” ad andare avanti nella sua campagna in Ucraina, mentre rimane in bilico il futuro dell’assistenza militare Usa a Kiev. L’intelligence statunitense ha anche definito “improbabile” il raggiungimento di obiettivi di rilievo da parte delle Forze armate ucraine, nei prossimi mesi. (Was)