Ex Ilva: Acciaierie d’Italia, incidente addetto a forno anodi, in corso accertamenti, nessun danno

- Con riferimento alle notizie diffuse oggi Acciaierie d'Italia precisa che l'incidente occorso all'addetto al forno anodi della zona banda stagnata è dovuto alla mancata adozione degli occhiali di protezione previsti per la mansione. Sono in corso – riferisce una nota – accertamenti da parte dell'azienda per verificare l'accaduto e adottare gli opportuni provvedimenti. Relativamente allo sganciamento di un rotolo da una altezza inferiore al metro, Acciaierie d'Italia precisa che non è stato interessato alcun operatore e non si è verificato alcun danno, né al materiale né alle attrezzature. La gru in questione aveva superato tutte le necessarie verifiche tecniche. (Rin)