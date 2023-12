Natale: Roma si illumina, in Campidoglio l'albero per anniversario Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Si illumina in piazza del Campidoglio l'albero di Natale dedicato alla Costituzione Italiana. Un simbolo della tradizione per celebrare l'entrata in vigore della legge fondamentale dello Stato italiano, avvenuta il primo gennaio del 1948. L'albero, alto circa 10 metri, richiama nel suo allestimento i principi della Carta Costituzionale. Ai piedi dell'albero, realizzato con 30 mila luci led e da materiali riciclati, una targa con un passaggio di un celebre discorso di uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei. L'evento di oggi coincide con la conclusione del tour della Costituzione nei Municipi di Roma, iniziativa promossa dalla presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli con il supporto del costituzionalista Alfonso Celotto, e che il 18 dicembre avrà un evento finale nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio con una rappresentanza delle scuole raggiunte in questi mesi e con la consegna di una copia della Costituzione italiana agli studenti. Accanto all'albero, infatti, è stato installato un grande libro interattivo con alcuni Qr code con i quali chiunque potrà avere accesso all'ascolto di audio e video registrati da consiglieri, assessori e studenti che hanno partecipato al tour della Costituzione, e che attraversano i punti cardine della legge fondamentale. Alla cerimonia di questa sera hanno preso parte il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, diversi consiglieri capitolini, nonché l'attrice Claudia Gerini e l'attrice comica Francesca Manzini. In piazza, inoltre, sono stati suonati alcuni brani dalla banda della polizia di Roma Capitale. (segue) (Rer)