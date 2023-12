Natale: Roma si illumina, in Campidoglio l'albero per anniversario Costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torna anche nel 2023 l'albero del Campidoglio: dopo che l'anno scorso abbiamo fatto pedalare tantissime persone, quest'anno il messaggio è ancora più profondo", ha detto la presidente Celli. "La Costituzione - ha aggiunto - non deve essere un pezzo di carta che rimane nel cassetto, ma un baluardo su cui portare avanti le nostre azioni quotidiane. Abbiamo fatto un Tour per portarla in tutti i 15 Municipi e ai ragazzi delle scuole, perché è da lì che bisogna iniziare per far germogliare il seme della civiltà e del rispetto. Come l'albero di Natale rappresenta la tradizione, la Carta costituzionale è il faro che illumina il nostro cammino. E tutto questo lo abbiamo accompagnato a un libro con foto dei passaggi del Tour e dei qr code con video registrati dai bimbi, ed è soprattutto per dar loro un futuro migliore che dobbiamo migliorare sempre più l'azione amministrativa della città", ha concluso Celli. (Rer)