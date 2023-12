Roma: Avs, su scuole occupate disponibili all'ascolto, richieste studenti legittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le studentesse e gli studenti delle scuole occupate "stanno portando all'attenzione del dibattito politico rivendicazioni legittime". Così in una nota il consigliere metropolitano di Roma Roberto Eufemia, presidente della commissione Edilizia scolastica, e il capogruppo dell'Alleanza verdi sinistra in Consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta. "Gli investimenti sull'edilizia scolastica - aggiungono - il sostegno psicologico, la questione del dimensionamento scolastico, l'educazione affettiva e sentimentale: è fondamentale discutere e riconoscere le mobilitazioni come forma di partecipazione alla vita democratica della società e non come questione di ordine pubblico da reprimere con la forza. Come presidente della Commissione Edilizia scolastica per la Città metropolitana e come Consigliere regionale diamo la nostra disponibilità all'ascolto e al dialogo con le realtà studentesche che si stanno mobilitando per costruire risposte a dei bisogni sociali", concludono Eufemia e Marotta.(Com)