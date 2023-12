Ucraina: Commissione Ue presenta proposta per uso proventi da asset congelati russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha presentato al Consiglio il primo passo per l'utilizzo degli asset russi confiscati o congelati. Come spiegano fonti Ue, la proposta riguarda i circa 200 miliardi di euro della Banca centrale russa depositati in Ue e congelati dopo l'avvio del conflitto in Ucraina. In questo primo passaggio, proposto oggi agli Stati membri, l'esecutivo Ue propone di trasferire i ricavi che saranno generati dagli asset della Banca centrale russa, che generano extraprofitti dovuti al congelamento dei beni, in un "conto separato", da utilizzare poi per la ricostruzione dell'Ucraina. Data la natura delicata della proposta, soprattutto a livello legale o riguardo i possibili rischi di mercato, la Commissione europea ha deciso però di procedere per gradi e di non rendere pubblica la proposta, ma di presentarla agli Stati membri per l'approvazione in Consiglio, che richiede l'unanimità. Quella di oggi è quindi solo la prima fase del piano della Commissione, che si occupa, per adesso, soltanto di decidere dove spostare gli extraprofitti generati dal congelamento degli asset della Banca centrale russa e detenuti da società di deposito centrale di titoli. La norma, comunque, non sarà retroattiva e riguarderà solo i profitti generati a partire dalla sua eventuale entrata in vigore. Gli asset della Banca centrale russa, ha spiegato la fonte europea, riguardano principalmente obbligazioni e azioni. La seconda fase, quella che riguarderebbe le modalità di utilizzo dei profitti, prevede poi una seconda proposta e una nuova decisione del Consiglio, anch'essa da prendere all'unanimità. Nessuna menzione, invece, da parte della fonte europea, sul possibile ammontare dei ricavi. (Beb)