Egitto-Italia: ministro Trasporti Al Wazir incontra ambasciatore Quaroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti dell'Egitto, Kamel al Wazir, ha incontrato l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Michele Quaroni, per discutere del rafforzamento della cooperazione congiunta in vari settori dei trasporti, in particolare in quello marittimo. Lo si legge in una dichiarazione del governo egiziano, secondo cui Al Wazir ha sottolineato la profondità delle relazioni tra le due parti e l'importanza dell'attuale cooperazione congiunta in vari settori dei trasporti, come il contratto firmato con un'azienda italiana per l'implementazione del sistema intelligente di trasporto stradale (Its) e di un sistema di biglietto unico di trasporto terrestre. Il ministro egiziano ha discusso con il diplomatico italiano degli ultimi sviluppi riguardanti l'apertura di una linea rapida (ro-ro) tra i porti di Trieste e Damietta per il trasporto merci, con particolare riferimento ai prodotti agricoli. (segue) (Cae)