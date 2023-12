Egitto-Italia: ministro Trasporti Al Wazir incontra ambasciatore Quaroni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I documenti che costituiscono la base giuridica per l'esercizio della linea sono stati firmati durante le attività della TransMea 2023 Smart Transportation Conference and Exhibition per il Medio Oriente e l'Africa, tenutasi al Cairo dal 5 all’8 novembre, attraverso: la firma di un memorandum d'intesa per la cooperazione tra le amministrazioni doganali dei due Paesi; un protocollo d'intesa tra i porti di Damietta e Trieste; e una dichiarazione d'intenti tra il settore dei trasporti marittimi e la compagnia che gestisce la linea, Dfds, per l'esercizio di una nave con una capacità da 420 camion, una media di un viaggio a settimana. L'accordo intergovernativo sul trasporto merci a mezzo rimorchi e semirimorchi dovrebbe essere firmato tra i due Paesi nella prima metà del prossimo gennaio. Successivamente verrà fissata la data finale di entrata in funzione della linea. Il ministro ha confermato che questa linea interessa al presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e al governo egiziano, soprattutto perché contribuirà a servire il commercio estero dell'Egitto, dato che l'Italia è uno dei paesi più importanti a ricevere le esportazioni egiziane, soprattutto fresche colture agricole, in modo che queste merci possano essere distribuite nel resto d'Europa. Inoltre, i porti egiziani sono considerati la porta dell'Italia verso l'Africa. (segue) (Cae)