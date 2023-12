Egitto-Italia: ministro Trasporti Al Wazir incontra ambasciatore Quaroni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, secondo quanto si legge nel comunicato, Quaroni ha ringraziato il ministro dei Trasporti per la collaborazione, sottolineando l'interesse del governo italiano per la gestione di questa linea tra Egitto e Italia, soprattutto per la sua importanza nel facilitare lo scambio commerciale tra i due paesi “amici” e nel ridurre i tempi di arrivo delle merci egiziane non solo in Italia, ma anche in Europa. Il porto di Trieste è infatti un'importante porta d'ingresso per i prodotti egiziani verso tutto il continente europeo. L'ambasciatore ha sottolineato che questa linea contribuirà a incoraggiare e incrementare gli investimenti italiani in Egitto. (Cae)