Lazio: da commissione bilancio ok a Defr, assessore "manovra seria e 2,8 milioni per donne"

- La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Marco Bertucci di Fratelli d’Italia, ha approvato a maggioranza il documento di economia e finanza regionale (Defr), già illustrato dall’assessore in quarta commissione nella seduta del 30 novembre. Il voto è stato espresso subito dopo la conclusione della discussione generale su tutta la manovra finanziaria regionale 2024-2026. La seduta della quarta commissione è stata aggiornata dal presidente a domani, mercoledì 13 dicembre, a partire dalle ore 10.30, per iniziare l’esame dell’articolato, degli emendamenti e dei subemendamenti relativi alle legge di Stabilità regionale 2024 e Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. L'assessore al Bilancio Giancarlo Righini ha ribadito che la manovra è “un percorso a ostacoli, per le varie pendenze ancora in corso e per gli approfondimenti e i rilievi della Corte dei Conti, che non ci hanno permesso di poter essere più coraggiosi”. A tal proposito, Righini ha fatto esplicito riferimento al miliardo di euro ancora in pendenza, relativo alle conciliazioni con le Asl, sotto il faro della magistratura contabile. "Per questi motivi – ha spiegato l’assessore – questo è un bilancio improntato alla prudenza e alla serietà. Avremmo voluto affrontare molte questioni, ma è stato impossibile in così poco tempo, in questi primi mesi di amministrazione. Abbiamo un bilancio completamente ingessato e negarlo vuol dire negare l’evidenza – ha aggiunto Righini – un bilancio rigido, molto complesso, con una serie di voci ancora in corso di accertamento, che potrebbero pregiudicare i conti della Regione. In questo contesto, abbiamo dato priorità all’utilizzo delle risorse cofinanziate, per non perderle”. Non solo, l'assessore Righini ha annunciato anche che saranno stanziati oltre 2,8 milioni di euro a sostegno delle donne e delle politiche per le pari opportunità (segue) (Rer)