Lazio: da commissione bilancio ok a Defr, assessore "manovra seria e 2,8 milioni per donne" (2)

- La discussione generale si è aperta con l’intervento di Daniele Leodori del Pd, che ha detto di non vedere nella manovra grandi interventi di previsione e di sviluppo. “Suggerisco alla maggioranza di concentrarsi sulla realizzazione di una grande opera, di utilizzare al meglio le risorse della programmazione europea e di porsi in una condizione di confronto con la minoranza per risultati che portino vantaggi ai cittadini della Regione”, ha detto l’ex vicepresidente della Regione. “Un bilancio che mortifica le donne”, ha esordito Eleonora Mattia del Pd, mettendo in evidenza “il paradosso di una Giunta e una maggioranza che vede così tante donne al suo interno”. Sui tagli alle politiche per le pari opportunità è intervenuta anche Marietta Tidei di Italia Viva, che ha auspicato maggiori risorse “per dare segnali di apertura importanti nella stesura definitiva del bilancio”. Parole condivise anche da Adriano Zuccalà del M5s, il quale ha aggiunto che “non si vede in questa manovra il Lazio del futuro”. (segue) (Rer)