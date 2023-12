Lazio: da commissione bilancio ok a Defr, assessore "manovra seria e 2,8 milioni per donne" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua replica, l'assessore Righini ha sottolineato che per le politiche a sostegno delle donne e delle pari opportunità sono stati stanziati dalla Regione Lazio "oltre 2,8 milioni di euro". Dopo aver espresso apprezzamento per “essere tornati a discutere di bilancio in commissione, cosa che ci era stata preclusa negli anni precedenti”, Righini ha tracciato una sorta di cronoprogramma dei prossimi provvedimenti che dovranno essere presi in materia di bilancio: “Entro febbraio presenteremo il collegato a questa manovra, poi, entro marzo definiremo l’impiego dei 100 milioni di euro previsti all’articolo due della legge di Stabilità e, infine, entro giugno faremo l’assestamento di bilancio”. In chiusura della sua replica, l’assessore ha ribadito ancora una volta che non si potrà più ricorrere all’indebitamento, “perché – ha concluso – in 10 anni siamo passati da 9 miliardi a 22 miliardi di debito”. In difesa della manovra e per contestare le tesi della minoranza, è intervenuto anche il vicepresidente della commissione Bilancio, Cosmo Mitrano di FI) “In questo bilancio c’è un’anima, che rispecchia perfettamente la prospettiva di benessere – ha detto – e non dimentichiamoci che partiamo con un gap di 204 milioni di disavanzo che ha limitato enormemente le risorse a nostra disposizione”. Per Mitrano l’assessore Righini “ha fatto un grande miracolo riuscendo a dare un’anima alla proposta di bilancio nel welfare, nell’ambiente e nello sport, offrendo una possibilità di ripartenza”. (Rer)