Imprese: azienda indiana prodotti agricoli apre sede in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda multinazionale indiana di prodotti agricoli SML ha aperto una sede in Brasile, la prima in America Latina. Con l'obiettivo di rendere disponibili soluzioni sostenibili e di tecnologia avanzata all'agricoltura, la SML si presenta come un'alternativa all'offerta della Cina, e prevede di fatturare, fino a marzo 2024, 5 milioni di dollari. Il presidente della SML Brasile, Vitor Raposo, ha detto che man mano che gli affari avanzeranno in Brasile, l'azienda si espanderà verso altri Paesi dell'America del Sud, come Argentina, Cile e Bolivia. "La proiezione di SML in America Latina è caratterizzata da una significativa crescita organica e attraverso acquisizioni. Per supportare tutti questi progressi, effettueremo acquisizioni e assunzioni lungo i prossimi cinque anni", ha dichiarato Raposo.(Brs)