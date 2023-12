Tunisia-Libia: ministri Interno Feki e Trabelsi a colloquio a Ras Jedir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno della Tunisia, Kamel Feki, si è recato oggi in visita a Medenine, dove ha ispezionato i lavori dell'unità di frontiera terrestre a Zokra, riunendo l'unità di frontiera terrestre della Guardia nazionale che supervisiona tutte le unità e i posti di frontiera sotto il governatorato. Il ministro tunisino ha preso nota delle componenti di questo "grande" progetto i cui lavori sono ancora in corso. Scortato dal direttore generale delle dogane, dal direttore generale della sicurezza e delle frontiere e dal governatore locale, Feki ha monitorato i lavori al posto di frontiera di Ras Jedir, il principale punto di passaggio tra Tunisia e Libia. Il ministro ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per individuare soluzioni che consentano una migliore fluidità del passaggio attraverso questo posto chiave. Il ministro dell'Interno della Tunisia ha avuto incontro con il suo omologo libico nel Governo di unità nazionale (Gun), Imad Trabelsi, presso la stazione di polizia di Ras Jedir. (segue) (Tut)