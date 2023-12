Tunisia-Libia: ministri Interno Feki e Trabelsi a colloquio a Ras Jedir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il focus dell'incontro è stato il coordinamento tra le due parti per superare le difficoltà incontrate al posto di frontiera per facilitare la circolazione di passeggeri e merci tra la Tunisia e la Libia. La maggior parte degli aiuti umanitari e delle spedizioni commerciali tra Tunisia e Libia passano attraverso il confine di Ras Jedir. Dal lato tunisino sono presenti l'ufficio doganale e l'Ufficio nazionale del Turismo. La zona franca e il porto distano circa 78 km dal confine e nelle vicinanze sono disponibili diverse strutture come pesa a ponte e la stazione di rifornimento. Dal lato libico, si trova l'ufficio doganale a disposizione per facilitare e organizzare il processo di sdoganamento alla frontiera. Pur registrando un miglioramento, la chiusura delle frontiere di tanto in tanto è dovuta a problemi di sicurezza in Libia o a problemi amministrativi in entrambe le parti, che creano lunghe code e rallentamenti. Inoltre i trasportatori denunciano procedure doganali poco chiare o conflittuali dalla parte libica. (Tut)