Audiovisivo: Borgonzoni (Lega), da Netflix decisione di portata storica

- "La decisione di Netflix di divulgare i dati relativi alle ore di visione globali di oltre 18mila titoli in catalogo registrati nel primo semestre 2023 ha una portata storica e apre la strada alla consapevolezza e alla trasparenza". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Cultura ed esponente della Lega Lucia Borgonzoni a commento della notizia resa nota nel corso della conferenza stampa indetta da Netflix. "È la dimostrazione del fatto che – aggiunge la Senatrice – quanto caldeggiato dal Ministero della Cultura fosse un obiettivo raggiungibile e utile per l'intero sistema cinematografico e dell'audiovisivo. Ringrazio il co-Ceo di Netflix Ted Sarandos per avermi messa a parte di questo importante messaggio nelle nostre interlocuzioni, avvenute nei giorni scorsi". Il sottosegretario Borgonzoni conclude congratulandosi con i produttori, gli interpreti e tutti i lavoratori per gli straordinari risultati raggiunti dai titoli italiani "La legge di Lidia Poët", "Il mio nome è vendetta" e "Mare fuori". (Com)