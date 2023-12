Università: Battilocchio (FI), accuse M5s a ministro Bernini sono pretestuose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse che vengono fatte al ministro Bernini da parte del Movimento 5 stelle "sono pretestuose e inutilmente polemiche. Il ministro ha ricordato che per l'ultimo anno accademico sono state stanziate dal governo risorse per riconoscere borse di studio a tutti gli idonei, cancellando così l'odiosa fattispecie dei non beneficiari". Lo afferma in una nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, che aggiunge: "Il ministero ha quindi coperto un onere che negli anni precedenti ricadeva totalmente sulle Regioni, che ai sensi della Costituzione sono le Istituzioni a cui spetta la gestione dei servizi per il diritto allo studio. Il ministro ha aumentato il numero di borse di studio e anche il loro valore, dimostrato un'attenzione al tema che in passato era venuta meno".(Com)