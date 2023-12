Mes: risoluzione Pd, procedere a ratifica accordo modifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera impegna il governo "a procedere alla ratifica dell’accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), assicurando al Paese la credibilità e l’affidabilità necessarie anche ai fini dei negoziati in corso in seno all’Unione". E' quanto si legge nella risoluzione del Partito democratico, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. (Rin)