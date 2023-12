Ue: risoluzione Pd, rafforzare cybersicurezza e cyberdifesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera impegna il governo "a sostenere, nell’ambito della politica di sicurezza e difesa europea, la realizzazione concreta e rapida di un sistema di decisioni comuni, la previsione di strumenti di intervento integrati e lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, a partire dal potenziamento dell’European peace facility" e "a promuovere, nel quadro della bussola strategica per l’Unione europea, il rafforzamento della cybersicurezza e della cyberdifesa, in particolare per il contrasto di minacce ibride e di Fake news". E' quanto si legge nella risoluzione del Partito democratico, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre.(Rin)